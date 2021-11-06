З приходом холодного сезону ще актуальніше стає питання комунальних субсидій-українцям нагадали хто може розраховувати на допомогу від держави і в якому обсязі.

Про це розповів заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передають "Факти".

Субсидію призначають, якщо плата за комунальні послуги перевищує 15% сукупного місячного доходу членів домогосподарства.

При цьому розмір субсидії залежить від площі житла, розміру плати за комунальні послуги та доходів, які отримують члени сім'ї.

Комуналка, тарифи на газ, платіжки

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Важливо пам'ятати, що субсидію призначають тільки в межах соціальних нормативів споживання енергоресурсів. Все, що понад норму, доведеться оплачувати в повному обсязі.

У субсидії можуть відмовити, якщо:

  • Загальна площа житлового приміщення більше 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. м для індивідуальних будинків;
  • у власності сім'ї є автомобіль або інший транспорт не старше 5 років;
  • субсидіант або члени його сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії робили дорогі покупки;
  • субсидіант або члени його сім'ї купували валюту та банківські метали на загальну суму понад 50 тисяч гривень;
  • сім'я має депозит на суму понад 100 тис. гривень;
  • у складі сім'ї є особи, внесені до Єдиного реєстру боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці.

гроші, гривні, податки, скрін

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