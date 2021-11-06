Допомогу від держави отримають не всі

З приходом холодного сезону ще актуальніше стає питання комунальних субсидій-українцям нагадали хто може розраховувати на допомогу від держави і в якому обсязі.

Про це розповів заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передають "Факти".

Субсидію призначають, якщо плата за комунальні послуги перевищує 15% сукупного місячного доходу членів домогосподарства.

При цьому розмір субсидії залежить від площі житла, розміру плати за комунальні послуги та доходів, які отримують члени сім'ї.

Важливо пам'ятати, що субсидію призначають тільки в межах соціальних нормативів споживання енергоресурсів. Все, що понад норму, доведеться оплачувати в повному обсязі.

У субсидії можуть відмовити, якщо:

Загальна площа житлового приміщення більше 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. м для індивідуальних будинків;

у власності сім'ї є автомобіль або інший транспорт не старше 5 років;

субсидіант або члени його сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії робили дорогі покупки;

субсидіант або члени його сім'ї купували валюту та банківські метали на загальну суму понад 50 тисяч гривень;

сім'я має депозит на суму понад 100 тис. гривень;

у складі сім'ї є особи, внесені до Єдиного реєстру боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці.

Нагадавши, у Раді готують нову заборону для українців: що потрібно знати про новий законопроект

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, як легко обчислити, чи можуть вони розраховувати на субсидію: "допомога покладена..."

Також Politeka писала, що платити за газ українцям доведеться по-новому, закон прийнятий: "ми відійдемо від радянської системи..."