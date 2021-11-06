З приходом холодного сезону ще актуальніше стає питання комунальних субсидій-українцям нагадали хто може розраховувати на допомогу від держави і в якому обсязі.
Про це розповів заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, передають "Факти".
Субсидію призначають, якщо плата за комунальні послуги перевищує 15% сукупного місячного доходу членів домогосподарства.
При цьому розмір субсидії залежить від площі житла, розміру плати за комунальні послуги та доходів, які отримують члени сім'ї.
Чоловік Пугачової Галкін здивував несподіваним одкровенням: "Не завжди твоя дружина..."
Онуки Чапкіса з різницею в сім років вразили зовнішньою схожістю: як виглядають нащадки легенди "Танців з зірками"
Олег Винник серйозно хворий і скасовує концерти по країні: "За лаштунками він навіть упав"
У Києві посеред дня викрали 20-річну дівчину, в поліції розкрили деталі: "Підійшов і попросив допомогти"
Загрузлий в боргах співак і зірка "Майстер Шеф" Амадор Лопес ледь не опинився на вулиці: "Мало хто про це знав"
Важливо пам'ятати, що субсидію призначають тільки в межах соціальних нормативів споживання енергоресурсів. Все, що понад норму, доведеться оплачувати в повному обсязі.
У субсидії можуть відмовити, якщо:
- Загальна площа житлового приміщення більше 130 кв. м для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. м для індивідуальних будинків;
- у власності сім'ї є автомобіль або інший транспорт не старше 5 років;
- субсидіант або члени його сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії робили дорогі покупки;
- субсидіант або члени його сім'ї купували валюту та банківські метали на загальну суму понад 50 тисяч гривень;
- сім'я має депозит на суму понад 100 тис. гривень;
- у складі сім'ї є особи, внесені до Єдиного реєстру боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці.
Нагадавши, у Раді готують нову заборону для українців: що потрібно знати про новий законопроект
Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, як легко обчислити, чи можуть вони розраховувати на субсидію: "допомога покладена..."
Також Politeka писала, що платити за газ українцям доведеться по-новому, закон прийнятий: "ми відійдемо від радянської системи..."