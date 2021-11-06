С приходом холодного сезона еще актуальнее становится вопрос коммунальных субсидий – украинцам напомнили кто может рассчитывать на помощь от государства и в каком объеме.
Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передают "Факты".
Субсидию назначают, если плата за коммунальные услуги превышает 15% совокупного месячного дохода членов домохозяйства.
При этом размер субсидии зависит от площади жилья, размера платы за коммунальные услуги и доходов, которые получают члены семьи.
Родная сестра Ротару, у которой подозревали онкологию, рассказала правду о состоянии певицы: "Господи, люди..."
В Киеве посреди дня похитили 20-летнюю девушку, в полиции раскрыли детали: "Подошел и попросил помочь"
Жизнь украинской певицы трагически оборвалась, фото: "Должна была петь в Париже"
У украинцев начали забирать авто: кто и почему может лишиться своего имущества
Выходные на Новый год и Рождество: названы даты, когда будут отдыхать украинцы
Важно помнить, что субсидию назначают только в пределах социальных нормативов потребления энергоресурсов. Все, что сверх нормы, придется оплачивать в полном объеме.
В субсидии могут отказать, если:
- общая площадь жилого помещения больше 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. м для индивидуальных домов;
- в собственности семьи есть автомобиль или другой транспорт не старше 5 лет;
- субсидиант или члены его семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии делали дорогостоящие покупки;
- субсидиант или члены его семьи покупали валюту и банковские металлы на общую сумму более 50 тысяч гривен;
- семья имеет депозит на сумму более 100 тыс. гривен;
- в составе семьи есть лица, внесенные в Единый реестр должников, имеющие задолженность по исполнительным производствами о взыскании алиментов свыше 3 месяцев.
Напомним, в Раде готовят новый запрет для украинцев: что нужно знать о новом законопроекте
Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как легко вычислить, могут ли они рассчитывать на субсидию: "Помощь положена..."
Также Politeka писала, что платить за газ украинцам придется по-новому, закон принят: "Мы отойдем от советской системы..."