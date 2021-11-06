Помощь от государства получат не все

С приходом холодного сезона еще актуальнее становится вопрос коммунальных субсидий – украинцам напомнили кто может рассчитывать на помощь от государства и в каком объеме.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передают "Факты".

Субсидию назначают, если плата за коммунальные услуги превышает 15% совокупного месячного дохода членов домохозяйства.

При этом размер субсидии зависит от площади жилья, размера платы за коммунальные услуги и доходов, которые получают члены семьи.

Важно помнить, что субсидию назначают только в пределах социальных нормативов потребления энергоресурсов. Все, что сверх нормы, придется оплачивать в полном объеме.

В субсидии могут отказать, если:

общая площадь жилого помещения больше 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. м для индивидуальных домов;

в собственности семьи есть автомобиль или другой транспорт не старше 5 лет;

субсидиант или члены его семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии делали дорогостоящие покупки;

субсидиант или члены его семьи покупали валюту и банковские металлы на общую сумму более 50 тысяч гривен;

семья имеет депозит на сумму более 100 тыс. гривен;

в составе семьи есть лица, внесенные в Единый реестр должников, имеющие задолженность по исполнительным производствами о взыскании алиментов свыше 3 месяцев.

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