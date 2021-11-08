Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, в якому випадку школи та вищі навчальні заклади можуть працювати у червоних карантинних зонах.

Зараз багато освітніх установ перейшли на дистанційне навчання, до такого методу вдалися навіть ті, які не знаходяться в "червоній" зоні.

Віктор Ляшко зазначив в ефірі ТСН. Тиждень, що за законом в "червоному" рівні чітко прописані правила, що школи і вузи можуть зупинити освітній процес або перейти на "дистанційку", якщо не вакциновані 100% їх колективу. Тут враховуються, як працюючі, так і відсторонені.

За словами міністра, раніше в Україні відзначалося велике зростання захворюваності коронавірусом, але зараз ситуація стабілізується. Коли спостерігалося збільшення кількості хворих, органам місцевого самоврядування пропонувалося продовжити канікули на тиждень.

Зараз же видано постанову, за якою кожен регіон може посилити карантинні заходи, продовжити канікули, або запропонувати дистанційне навчання, і таким чином зменшити кількість хворих, а також щоб люди змогли спокійно провакцинуватися, а лікарні впоралися з надходженням заражених.

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