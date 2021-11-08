Скасування масочного режиму та інших протиепідеміологічних заходів в Україні може бути оголошена - але для цього потрібно досягти певних умов.

Про це розповіла колишня міністр з охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка займала цю посаду з 2019 по 2020 рік, в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, масочний ружим може бути скасований тільки після вакцинації 75% населення. Якщо ж темпи отримання імунізації залишатимуться повільними, то карантин триватиме 3-4 роки.

Вона також вказала на те, що введення в регіонах України режиму "червоної" зони зіграло позитивну роль, адже це змусило людей масово звертатися в пункти вакцинації.

Також Скалецька турбується, що зняття "червоного" режиму, до чого вдасться МОЗ в доступному для огляду майбутньому, може послужити для українців сигналом, що "можна розслабитися".

І це, природно, погіршить становище, оскільки навіть зараз в Україні досить багато людей, які продовжують коливатися у прийнятті рішення про вакцинацію.

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