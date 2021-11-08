Отмена масочного режима и других противоэпидемиологических мер в Украине может быть объявлена - но для этого нужно достигнуть определенных условий.
Об этом рассказала бывшая министр по здравоохранению Зоряна Скалецкая, занимавшая этот пост с 2019 по 2020 год, в эфире телеканала "Украина 24".
По ее словам, масочный ружим может быть отменен только после вакцинации 75% населения. Если же темпы получения иммунизации будут оставаться медленными, то карантин продлится 3-4 года.
Она также указала на то, что введение в регионах Украины режима "красной" зоны сыграло положительную роль, ведь это вынудило людей массово обращаться в пункты вакцинации.
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Также Скалецкая беспокоится, что снятие "красного" режима, к чему прибегнет Минздрав в обозримом будущем, может послужить для украинцев сигналом, что "можно расслабиться".
И это, естественно, ухудшит положение, поскольку даже сейчас в Украине достаточно много людей, которые продолжают колебаться в принятии решении о вакцинации.
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