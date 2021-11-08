На Рівненщині не вакцинованим від поліомієліту дітям заборонять відвідувати школи та дитячі садки. Ситуація в області загострюється.

У Рівненській області ситуація із захворюваністю на поліомієліт загострюється. У зв'язку з цим дітей, які не вакциновані від цієї хвороби, не пускатимуть до шкіл та дитячих садків. Про це передає Politeka.net, з посиланням на УНІАН.

Як відомо, в перші за довгий час небезпечна хвороба повернулася в Україну, поліомієліт був виявлений у 17-місячної дитини. Санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов підписав розпорядження, яким передбачена заборона на відвідування шкіл і дитячих садків дітьми, які не були вакциновані від поліомієліту.

"Ситуація загострюється. Ми вже маємо півтора десятка дітей, які мають цей вірус і є носіями. На щастя, ця категорія дітей практично вся отримала щеплення, і ми впевнені, що страшних симптомів у них не буде. Одночасно значна частина дітей не захищена від цієї хвороби. Це ненормальна ситуація. Батьки ще не усвідомили, що це дуже серйозно. І це надовго. Тому зараз потрібно розв'язувати цю проблему",- заявив санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов.

Як повідомляє Ракурс, станом на 1 жовтня рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліомієліту дітей до року становить всього 57,9%. Найкраща ситуація в Києві (81,2%), Кіровоградській (72,5%) і Сумській областях (69,7%). Найгірша-Закарпатській (49,7%), Івано-Франківській (47,7%) та Херсонській областях (47,6%). Для формування колективного імунітету від хвороби він повинен досягати 95%.

Повний курс щеплень (шість доз) отримали всього 61,4% 14-річних дітей.

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