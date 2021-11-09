З 8 листопада набрав чинності Закон Україн, згідно з яким збільшуються штрафи за собак, що перебувають на прогулянках без повідків та намордників.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Цим же законом передбачена заборона роботи пересувних зоопарків та виставок диких тварин та птахів.

Зокрема. згідно з новим законом, власники собак, породи яких внесені в перелік небезпечних, повинні вигулювати своїх улюбленців у намордниках та на повідку в спеціально відведених для цього місцях. В іншому випадку. їм загрожуватиме попередження або штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. Проте таку саму суму штрафу доведеться сплатити хазяїнам, що не прибирають екскременти своїх домашніх улюбленців. Посадові особи за подібні порушення отримають попередження або штраф у розмірі від 340 до 850 гривень.

За повторне порушення даного правилу протягом руку сума штрафу збільшена до 340-510 гривень для фізичних осіб та до 510-1020 гривень для посадових.

Якщо під час порушення відбулося спричинення шкоди здоров'ю або майну людини то власник собаки-фізична особа може сплатити штраф від 1700 до 3400 гривень. До того ж буле конфіскована тварина. за аналогічне порушення посадовій особі загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень.

Крім того, згідно з новим законом міська влада має контролювати та забороняти роботу пересувних зоопарків, виставок диких тварин.

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