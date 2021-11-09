Перелік будуть переглядати кожні два тижні

Відсьогодні Українцям буде вкрай важко подорожувати туристами країнами Європейського союзу.

Згідно з рішенням Ради Євросоюзу від 9 листопада нашу країну виключено з переліку безпечних країн для подорожей. Відповідно до цього країни-члени ЄС можуть обмежити можливості для туристів-українців.

"На туристичні поїздки, які відносяться до несуттєвих підлягають тимчасовому обмеженню. Проте країни-члени ЄС можуть скасовувати тимчасові обмеження для повністю вакцинованих туристів", - зазначається в документі Ради Європи.

Разом з Україною з "зеленого списку" виключили Сінгапур.

Крім того, відсьогодні поступово скасовуються обмеження для туристів з 18 країн. Серед них, Аргентина, Австралія, Канада, Колумбія, Йорданія\, Кувейт, Перу Катар, Нова Зеландія, Руанда, Бахрейн, Чилі, Намібія, Катар, Уругвай, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Південна Корея.

Мешканців Китаю будуть впускати до країн Європейського Союзу лише тоді, коли китайська влада скасує обмеження для туристів з ЄС.

Проте у Міністерстві закордонних справ України зазначили, що подібне рішення не означає повного закриття кордонів з Україною.

"Тотального закриття кордонів не передбачається. Даний лист є рекомендацією, а кожна країни буде приймати рішення щодо обмежень пропуску туристів з України. МЗС постійно активно працює з різними країнами, щоб зберегти свободу подорожей для українців", - підкреслив голова МЗС Дмитро Кулеба.

До того ж в Раді ЄС зазначили, що даний список будуть переглядати кожні два тижні.

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