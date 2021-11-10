Відома співачка також довгий час не була в Криму

Сестри Ротару, за словами молодшої з них Ауріки, вже довгий час не були на Кримському півострові - чекають повернення Криму під контроль України

Про це Ауріка Ротару заявила під час інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE.

На питання, як часто бувають сестри на Кримському півострові, чи вдається там відпочити, Ауріка Ротару відповіла, що була там в останній раз дев'ять років тому. У 2012 році, коли проводився пісенний конкурс Crimea Music Fest.

"Наскільки мені відомо, Соня також довгий час не приїжджала на півострів. Напевно, вже років п'ять або шість", - зазначила сестра співачки.

Також, у 2019 році був закритий готель Villa Sofia в Ялті. Відомо, що готель належить Софії Ротару. Сьогодні вілла продовжує бути закритою.

"Чекаємо повернення Криму. Все закрито до кращих часів", - сказала жінка.

А ось на питання, чи запрошують в Росію на гастролі, сестра відомої співачки розповіла, що запрошують, проте вона не їздить туди.

"Зараз працюємо по Україні, скоро поїдемо на гастролі в Прибалтику", — відповіла Ауріка Ротару.

Проблем, де працювати, за словами Ауріки Ротару, зараз немає.

Слова Ауріки Ротару про повернення Криму і неможливість гастролей в Росії викликали різку реакцію деяких кримських і російських чиновників.

Так, голова комітету окупаційного парламенту Криму з культури Микола Волков своєрідно відреагував на слова Ауріки Ротару. Він запропонував позбавити її старшу сестру - Софію Ротару - звання почесної громадянки півострова. Адже на думку кримського чиновника, у відомої співачки нібито немає колишньої любові до півострова. Хоча це почесне звання їй було присвоєно ще в минулому столітті, в 1997 році.

Підтримав представника окупаційної влади Кримського півострова і скандальний продюсер Йосип Пригожин. На його думку, сестри Ротару не відвідують Крим, тому що їх нібито "почнуть на дрібні шматочки рвати" в Україні.

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