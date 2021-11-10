Известная певица также долгое время не была в Крыму

Сестры Ротару, по словам младшей из них Аурики, уже долгое время не были на Крымском полуострове ждут возвращения Крыма под контроль Украины

Об этом Аурика Ротару заявила во время интервью YouTube-каналу DOROTYE.

На вопрос, как часто бывают сестры на Крымском полуострове, удается ли там отдохнуть, Аурика Ротару ответила, что была там в последний раз девять лет назад. В 2012 году, когда проводился песенный конкурс Crimea Music Fest.

"Насколько мне известно, Соня также долгое время не приезжала на полуостров. Наверное, уже лет пять или шесть", — отметила сестра певицы.

Также, в 2019 году был закрыт отель Villa Sofia в Ялте. Известно, что отель принадлежит Софии Ротару. Сегодня вилла продолжает быть закрытой.

"Ждем возвращения Крыма. Все закрыто до лучших времен", — сказала женщина.

А вот на вопрос, приглашают ли в Россию на гастроли, сестра известной певицы рассказала, что приглашают, однако она не ездит туда.

"Сейчас работаем по Украине, скоро поедем на гастроли в Прибалтику", — ответила Аурика Ротару.

Проблем, где работать, по словам Аурики Ротару, сейчас нет.

Слова Аурики Ротару о возвращении Крыма и невозможности гастролей в России вызвали резкую реакцию некоторых крымских и российских чиновников.

Так, председатель комитета оккупационного парламента Крыма по культуре Николай Волков своеобразно отреагировал на слова Аурики Ротару. Он предложил лишить ее старшую сестру - Софью Ротару - звания почетной гражданки полуострова. Ведь по мнению крымского чиновника, у известной певицы якобы нет прежней любви к полуострову. Хотя это почетное звание ей было присвоено еще в прошлом веке, в 1997 году.

Поддержал представителя оккупационной власти Крымского полуострова и скандальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, сестры Ротару не посещают Крым, потому что их якобы "начнут на мелкие кусочки рвать" в Украине.

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