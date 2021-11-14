Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк назвав дату, коли останній раз був у Росії, і розкрив причину, чому більше туди ні ногою.

59-річний шоумен поділився спогадами в інтерв'ю Олександру Лащенку на "Радіо Свобода".

Кондратюк підтвердив, що його кар'єра починалася в Росії, але після певного моменту в минулому ця країна для нього "померла". Останній раз він був в РФ на Новий Рік 2013/2014.

За словами ведучого, у них з сім'єю була традиція, підтримувана практично без винятків десять років поспіль - святкувати Новий рік під Москвою у ведучого російського шоу "Що? Де? Коли?" Андрія Козлова. Однак, того разу свято затьмарювала політична ситуація - напередодні війни.

Кондратюк згадує про гарячу суперечку з російськими друзями вночі 1 січня, які не розуміли Майдану.

На сьогодні шоумен не уявляє, як буде показувати свій паспорт на кордоні з країною-агресором, знаючи, "що ці люди вбивали" [на Донбасі].

"Це для мене несумісна історія", - підсумував Кондратюк.

Раніше ми розповідали, що шоумен різко висловився з приводу українців, які відвідують концерти гастролерів з Росії, наприклад, Валерія Меладзе або Басти.

"Слухай у себе вдома, або з друзями. А ходити на їхні концерти з березня 2014 року - не можна", - заявив Кондратюк.

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