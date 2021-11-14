Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк назвал дату, когда последний раз был в России, и раскрыл причину, почему больше туда ни ногой.
59-летний шоумен поделился воспоминаниями в интервью Александру Лащенко на "Радио Свобода".
Кондратюк подтвердил, что его карьера начиналась в России, но после определенного момента в прошлом эта страна для него "умерла". Последний раз он был в РФ на Новый год 2013/2014.
По словам ведущего, у них с семьей была традиция, поддерживаемая практически без исключений десять лет подряд - отмечать новый год под Москвой у ведущего российского шоу "Что? Где? Когда?" Андрея Козлова. Однако, в тот раз праздник омрачала политическая ситуация - накануне войны.
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Кондратюк вспоминает о горячем споре с российкими друзьями ночью 1 января, которые не понимали Майдана.
На сегодня шоумен не представляет, как будет показывать свой паспорт на границе со страной-агрессором, зная, "что эти люди убивали" [на Донбассе].
"Это для меня несовместимая история", - подытожил Кондратюк.
Ранее мы рассказывали, что шоумен резко высказался по поводу украинцев, посещающих концерты гастролеров из России, к примеру, Валерия Меладзе или Басты.
"Слушай у себя дома, или с друзьями. А ходить на их концерты с марта 2014 года - нельзя", - заявил Кондратюк.
Напомним, Кондратюк резко объяснил, почему музыка не может быть вне политики: "Купите себе немного мозгов"
Как писала Politeka, Кондратюк "заклевал" украинцев, бегающих по концертам Меладзе и Басты: "Слушай дома"
Также Politeka писала, что Кондратюк обратился к украинцам, показав фото с больницы: "Может быть поздно..."