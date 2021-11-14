Пішов з життя відомий актор театру, кіно і ТБ, заслужений артист Росії Ігор Бондаренко, що знімався в багатьох відомих фільмах і серіалах.

Як повідомляється на сайті театру фест, біля витоків якого стояв Бондаренко, артист довгий час страждав від важкої хвороби. Він помер 12 листопада.

"Він був видатним майстром сцени. Над його комічними персонажами глядачі реготали до сліз, а трагічні ролі змушували стискатися серця. І кожна роль була зроблена тонко, безмірно талановито, опрацьована до дрібниць", - йдеться в повідомленні.

Популярный актёр театра и кино Игорь Бондаренко скончался на 56-ом году жизни. В сообщении на сайте «Театра «ФЭСТ» сказано, что причиной смерти стала тяжёлая продолжительная болезнь.https://t.co/2aKxZEkW4o pic.twitter.com/8o7z6Wyodf — ShowBizNews (@TVCenter) November 14, 2021

Колеги і друзі важко переживають втрату.

"Ігор Бондаренко завжди вмів зігрівати серця своїх друзів, рідних і близьких. Він був душею будь-якої компанії, приголомшливим оповідачем, цікавим художником і письменником", - пишуть колеги Бондаренко.

Прощання в артистом відбудеться в понеділок 15 листопада на основній сцені театру в Митищах.

На екранах Бондаренко з'явився вперше в 1998 році в ролі потішного генерала в "Сибірському цирульнику" Михалкова.

Всього в його послужному списку 40 проектів, серед яких - "Кармеліта", "Щасливі разом", "Хитровка", "Брати Карамазови" 2008-го, "Вісімдесяті", "Реальні пацани", "Мент в законі", "Ольга", "Скліфосовський" та інші.

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