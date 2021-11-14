Ушел из жизни известный актер театра, кино и ТВ, заслуженный артист России Игорь Бондаренко, снимавшийся в многих известных фильмах и сериалах.

Как сообщается на сайте театра ФЭСТ, у истоков которого стоял Бондаренко, артист долгое время страдал от тяжелой болезни. Он скончался 12 ноября.

"Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", - говорится в сообщении.

Популярный актёр театра и кино Игорь Бондаренко скончался на 56-ом году жизни. В сообщении на сайте «Театра «ФЭСТ» сказано, что причиной смерти стала тяжёлая продолжительная болезнь.https://t.co/2aKxZEkW4o pic.twitter.com/8o7z6Wyodf — ShowBizNews (@TVCenter) November 14, 2021

Коллеги и друзья тяжело переживают потерю.

"Игорь Бондаренко всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем", - пишут коллеги Бондаренко.

Прощание в артистом состоится в понедельник 15 ноября на основной сцене театра в Мытищах.

На экранах Бондаренко появился впервые в 1998 году в роли потешного генерала в "Сибирском цирюльнике" Михалкова.

Всего в его послужном списке 40 проектов, среди которых - "Кармелита", "Счастливы вместе", "Хитровка", "Братья Карамазовы" 2008-го, "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга", "Склифосовский" и другие.

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