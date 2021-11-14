Ушел из жизни известный актер театра, кино и ТВ, заслуженный артист России Игорь Бондаренко, снимавшийся в многих известных фильмах и сериалах.
Как сообщается на сайте театра ФЭСТ, у истоков которого стоял Бондаренко, артист долгое время страдал от тяжелой болезни. Он скончался 12 ноября.
"Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", - говорится в сообщении.
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Коллеги и друзья тяжело переживают потерю.
"Игорь Бондаренко всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем", - пишут коллеги Бондаренко.
Прощание в артистом состоится в понедельник 15 ноября на основной сцене театра в Мытищах.
На экранах Бондаренко появился впервые в 1998 году в роли потешного генерала в "Сибирском цирюльнике" Михалкова.
Всего в его послужном списке 40 проектов, среди которых - "Кармелита", "Счастливы вместе", "Хитровка", "Братья Карамазовы" 2008-го, "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга", "Склифосовский" и другие.
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