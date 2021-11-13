В лагере беженцев на границе Польши и Беларуси началось масштабное строительство, в котором участвуют белорусские солдаты: в сети появились кадры с места событий.

Ситуация на границе Польши и Беларуси остается крайне напряженной. В частности, министерство обороны Польши сообщило о том, что Беларусь скапливает своих военных в районе Кузницы, где собрались мигранты, пытающиеся прорваться в западную Европу. В польском ведомстве поделились видео, на котором можно увидеть вооруженных белорусских солдат.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 13, 2021

Кроме того, белорусский журналист Тадеуш Гицан опубликовал кадры, свидетельствующие о начале масштабного строительства в районе лагеря беженцев со стороны Беларуси. Так, белорусские военные и пожарные разбивают на границе палатки и раздают беженцам электрогенераторы.

Today is a big construction day in the migrants’ camp near Kuznica. Lukashenko ordered to deliver an electricity generator and military tents to prepare for the winter. The place is now humming with soldiers and firemen building the infrastructure. pic.twitter.com/TUb7XLYswB — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 13, 2021

Журналист отметил, что таким образом они «готовятся к зиме».

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин отметил, что среди беженцев стали ходить слухи о том, что 15 ноября на границу приедут автобусы, которые якобы заберут их в Германию. Однако, по словам Жарина, это всего лишь дезинформация со стороны белорусских спецслужб.

«Авторы этих слухов надеются, что удастся убедить мигрантов штурмовать польскую границу. Могут возникнуть опасные ситуации», - подчеркнул Жарин в своем Твиттере.

Как известно, Европа оказалась на грани миграционного кризиса из-за опасной ситуации на белорусской границе. В Минск массово прибывают нелегальные мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки, а пограничная служба Беларуси направляет их к границам Латвии, Литвы и Польши, всячески поощряя переход этих границ и не принимая во внимание протесты местных властей. На Западе считают, что таким образом Александр Лукашенко решил ответить на санкции со стороны Европы.

В Польше подсчитали, что на границе с их страной со стороны Беларуси собрались около 4 тысяч мигрантов.

Напомним, на границу с Беларусью стягивают Нацгвардию и полицию.

Как сообщала Politeka, Украина стягивает технику к белорусской границе, заявление МВД.

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