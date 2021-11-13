В лагере беженцев на границе Польши и Беларуси началось масштабное строительство, в котором участвуют белорусские солдаты: в сети появились кадры с места событий.
Ситуация на границе Польши и Беларуси остается крайне напряженной. В частности, министерство обороны Польши сообщило о том, что Беларусь скапливает своих военных в районе Кузницы, где собрались мигранты, пытающиеся прорваться в западную Европу. В польском ведомстве поделились видео, на котором можно увидеть вооруженных белорусских солдат.
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Кроме того, белорусский журналист Тадеуш Гицан опубликовал кадры, свидетельствующие о начале масштабного строительства в районе лагеря беженцев со стороны Беларуси. Так, белорусские военные и пожарные разбивают на границе палатки и раздают беженцам электрогенераторы.
Журналист отметил, что таким образом они «готовятся к зиме».
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин отметил, что среди беженцев стали ходить слухи о том, что 15 ноября на границу приедут автобусы, которые якобы заберут их в Германию. Однако, по словам Жарина, это всего лишь дезинформация со стороны белорусских спецслужб.
«Авторы этих слухов надеются, что удастся убедить мигрантов штурмовать польскую границу. Могут возникнуть опасные ситуации», - подчеркнул Жарин в своем Твиттере.
Как известно, Европа оказалась на грани миграционного кризиса из-за опасной ситуации на белорусской границе. В Минск массово прибывают нелегальные мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки, а пограничная служба Беларуси направляет их к границам Латвии, Литвы и Польши, всячески поощряя переход этих границ и не принимая во внимание протесты местных властей. На Западе считают, что таким образом Александр Лукашенко решил ответить на санкции со стороны Европы.
В Польше подсчитали, что на границе с их страной со стороны Беларуси собрались около 4 тысяч мигрантов.
Напомним, на границу с Беларусью стягивают Нацгвардию и полицию.
Как сообщала Politeka, Украина стягивает технику к белорусской границе, заявление МВД.
Также Politeka писала, что атака на границе с Польшей: в Минообороны показали кадры.