В Польше во время несения службы у границы с Беларусью погиб военный. Известно, что солдат служил в 11-й Любушской танковой кавалерийской дивизии.

О трагедии в Twitter сообщил официальный представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын. Как проинформировали в подразделении, произошел выстрел, другие люди в инциденте не участвовали, передает издание PAP.

«Очень печальная новость. Военнослужащий 11-й Любушской танковой кавалерийской дивизии погиб при исполнении служебных обязанностей. Сочувствие родным», - написал Жарын в соцсети.

Bardzo smutna wiadomość. Żołnierz @11LDKPanc zmarł w czasie pełnienia służby. Wyrazy współczucia dla najbliższych. https://t.co/KjP10wSoow — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 13, 2021

Также есть заявление командира 17-й Великопольской механизированной бригады, в которой служил погибший. Сообщается, что в субботу, 13 ноября, «в районе проведения мероприятий в пределах польско-белорусской границы произошло трагическое событие, в результате которого погиб солдат». Отмечается, что в инциденте не участвовали третьи лица.

"Солдат служил в резерве, т.е. он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе. Его направили на пограничную службу чуть больше недели назад. С момента прикомандирования он не имел контактов с мигрантами", - тоже говорится в официальном сообщении.

Напомним, в Беларуси тысячи беженцев с Ближнего Востока с детьми и вещами подошли вплотную к границе с Польшей, чтобы попасть в ЕС. МИД Польши назвал происходящее на границе с Беларусью крупнейшей за всю историю попыткой проникнуть в страну. В итоге, Польша стянула военные силы к границе.

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