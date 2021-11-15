Хлопці з групи ZAPAL вразили суддів та глядачів шоу "Україна має талант" грою на незвичних музичних інструментах.

Учасники групи ZAPAL грають на цимбалах та кахоні. Ці інструменти практично невідомі сучасній людині.

Як розповіли самі хлопці, вони познайомилися у Чернівцях, куди приїхали навчатися. Своїм гуртом часто виступають на вулицях міста. Як розповів, один з учасників гурту, Андрій, свій талант грати на цимбалах він успадкував від рідного дідуся-цимбаліста.

Свій виступ хлопці присвятили фіналісту шоу "Україна має талант" цимбалісту Петру Казків. Талановитий музикант трагічно помер 4 лютого 2021 року від раку легенів. Музиканти виконали авторську композицію на гітарі, цимбалах та кахоні. До речі, останній - це народний ударний інструмент з Перу.

"Україна має талант" - популярне шоу. яке знову з'явилося в ефірі після чотирирічної перерви. В цьому сезоні учасників судить основний судівський склад - Євген Кот, Сергій Притула та Ксенія Мішина. Крім того, кожний випуск до них приєднується ще один зірковий суддя. Минулого випуску до команди суддів приєдналася Руслана.

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