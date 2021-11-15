Ребята из группы ZAPAL поразили судей и зрителей шоу "Україна має талант" игрой на необычных музыкальных инструментах.

Участники группы ZAPAL играют на цимбалах и кахоне. Эти инструменты практически неизвестны современному человеку.

Как рассказали сами ребята, они познакомились в Черновцах, куда приехали учиться. Своей группой часто выступают на улицах города. Как рассказал один из участников группы, Андрей, свой талант играть на цимбалах он унаследовал от родного дедушки-цимбалиста.

Свое выступление ребята посвятили финалисту шоу "Україна має талант" цимбалисту Петру Сказков. Талантливый музыкант трагически скончался 4 февраля 2021 года от рака легких. Музыканты исполнили авторскую композицию на гитаре, цимбалах и кахоне. Кстати, последний - это народный ударный инструмент из Перу.

"Украина имеет талант" - популярное шоу. которое вновь появилось в эфире после четырехлетнего перерыва. В этом сезоне участников судит основной судебный состав - Евгений Кот, Сергей Притула и Ксения Мишина. Кроме того, каждый выпуск к ним присоединяется еще один звездный судья. В прошлом выпуске к команде судей присоединилась Руслана.

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Politeka рассказывала, Кот из " Україна має талант "неожиданно выбрался на судейский стол, что происходит на шоу:" честно говоря..."

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