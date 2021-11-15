"Одеська Барбі" Валерія Лук'янова вразила своїй підписників дивним виглядом. Стало зрозумілим, що більшість фото піддаються ретуші.

Це стало помітним під час прямого ефіру, який Валерія Лук'янова провела на своїй Instagram-сторінці.

Підписники помітили, що у дівчини явно збільшені губи, проте на фото, що публікуються губки виглядають маленькими. Крім того, талія моделі, вже не є такою тонкою, як раніше. Помітно, що з тілом "Одеської Барбі" відбувається вікові зміни.

Валерія Лук'янова, ще у 2007 році завоювала титул "Міс Діамантова корона України". А через п'ять років, у 2007, стала справжньою сенсацією в мережі Інтернет. Її знімки почали публікувати не лише вітчизняні, алей закордонні ЗМІ. Саме тоді дівчину всі почали називати "Одеська Барбі".

На хвилі своєї популярності Валерія розповідала, що декілька років була на сироїдінні, рідкому харчуванні. Потім, правда, хотіла перейти на харчування сонцем. Проте, цю ідею так і втілила у життя.

Зараз Валерія заміжня, проте дітей в неї немає. Каже, через життєві принципи. Вона багато подорожує, займається медитацією. Навіть має власних учнів, яких навчає позатілесним подорожам.

На питання чи робила пластику, "Одеська Барбі" відкидає звинувачення щодо видалення ребер та інших хірургічних втручань. Запевняє. що збільшувала лише груди.

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