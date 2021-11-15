"Одесская Барби" Валерия Лукьянова поразила своих подписчиков странным видом. Стало понятным, что большинство фото подвергаются ретуши.

Это стало заметным во время прямого эфира, который Валерия Лукьянова провела на своей Instagram-странице.

Подписчики заметили, что у девушки явно увеличены губы, однако на публикуемых фото губки выглядят маленькими. Кроме того, талия модели, уже не является такой тонкой, как раньше. Заметно, что с телом "Одесской Барби" происходит возрастные изменения.

Валерия Лукьянова, еще в 2007 году завоевавшая титул "Мисс Бриллиантовая корона Украины". А через пять лет, в 2007 стала настоящей сенсацией в сети Интернет. Ее снимки начали публиковать не только отечественные, но и зарубежные СМИ. Именно тогда девушку все начали называть "Одесская Барби".

На волне своей популярности Валерия рассказывала, что несколько лет была на сыроедении, жидком питании. Потом, правда, хотела перейти на питание солнцем. Тем не менее, эту идею так и воплотила в жизнь.

Сейчас Валерия замужем, однако детей у нее нет. Говорит, через жизненные принципы. Она много путешествует, занимается медитацией. Даже имеет собственных учеников, которых обучает внетелесным путешествиям.

На вопрос делала ли пластику, "Одесская Барби" отвергает обвинения по удалению ребер и других хирургических вмешательств. Уверяет, что увеличила только грудь.

Напомним, оборвалась жизнь молодой украинки, которая переделала себя под Барби: "Она знала, что умрет..."

Как сообщала Politeka, одесская Барби решилась показать свою мать: «копия дочки, удивительные фото.

Также Politeka писала, что украинская Барби отказалась от кукольного образа: как сейчас выглядит знаменитая одесситка.