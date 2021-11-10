Так можна і без клієнтів зовсім залишитися

У відділенні Приватбанку касир відмовився приймати долари у клієнта для проведення SWIFT-платежу, пояснюючи незадовільним станом купюр.

При цьому пояснити своє рішення за допомогою нормативних документів касир не зміг. Ситуацію описав клієнт під ніком alexeyb1979 на сайті Мінфіну.

Клієнт розповів, що на його купюрах були штампи, написи і плями. Однак, за його словами, їх розмір був далекий до максимального, визначеного в листі НБУ від 27.01.2021 р. "Про здійснення валютно-обмінних операцій зі зношеними і пошкодженими банкнотами іноземних валют". Площа напису, цифри не перевищували 20 квадратних мм - тому причина відмови здається дивною.

Касир Приватбанку не зміг пояснити, на підставі якого документа відмовився приймати його банкноти. Замість цього він запропонував "взяти їх на експертизу тривалістю до півроку". Як результат платіж він не провів.

Отримати інформацію про критерії зносу грошей клієнт не зміг і в колл-центрі Приватбанку.

"Найрозумніше що зміг порадити оператор, це поповнити цими ж купюрами картку і потім з неї здійснити платіж", - розповів він.

Однак, цікаво, що в іншому відділенні банку ці долари прийняли.

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