Обірвалося життя російського актора і продюсера Михайла Зубова, який знімався в серіалах «Вороніни», «Лихач» та інших.

Про це повідомила подруга артиста Олена Володіна на своїй сторінці в соцмережі.

Михайлу Зубову було 42 роки. Артист помер ще 11 листопада, але ЗМІ дізналися про це тільки сьогодні.

"Пішов з життя наш друг, прекрасна людина, талановитий артист, Міша Зубов, ТАТО Мілени по фільму, так і не дочекався нашого фільму. Не знаю, як тепер з цим жити!» - написала подруга актора.

Причину смерті Михайла Зубова вона не повідомила.

Михайло Зубов народився 29 вересня 1979 року. У 2003 році він закінчив Кубанський інститут міжнародного підприємництва та менеджменту, а в 2019 році — Школу акторської майстерності «Артанде».

На екранах Михайло Зубов вперше з'явився в 2018-му в мелодрамі «Ластівка». Зубов був відомий по роботі у фільмі "Тренер" Данила Козловського, а також серіалам «Вороніни», «Шукач», «Спаська», «Лихач» і багатьом іншим.

Зубов виступив продюсером двох фільмів, які не встиг завершити.

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