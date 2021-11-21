Актрисі було 75 років

Світ кіно спіткала Нова втрата-померла відома актриса, яка знялася в десятках фільмів, що стали легендами.

21 листопада померла російська актриса Ніна Русланова. Їй було 75 років.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Про причини смерті не повідомляється, проте відомо, що Русланова важко хворіла. Раніше вона перенесла інсульт, після чого стан її здоров'я значно погіршився.

Кончину Русланової вже коментують її колеги в соцмережах.

"Що говорити, не знаю. Ніночка. Друг, подруга, просто близька людина. Скільки нас пов'язувало, зараз вже не перерахувати, та й ні до чого. Незважаючи на хворобу, вона намагалася триматися», - написав у себе в Фейсбук актор Станіслав Садальський.

Відзначимо, що Ніна Русланова знялася в десятках фільмах, що стали легендами: «Тіні зникають опівдні», «Афоня», «Зимова вишня» і багатьох інших.

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