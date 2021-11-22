Кілька людей загинули та десятки поранені в результаті наїзду позашляховика на людей під час різдвяного параду в американському місті Уокеша, штат Вісконсін, в неділю, 21 листопада.

За словами начальника місцевої поліції Деніела Томпсона, червоний автомобіль зніс парадні барикади та збив кілька людей, у тому числі дітей, передає People.

Начальник пожежної охорони Уокеші Стівен Ховард уточнив, що в місцеві лікарні з травмами госпіталізували 11 дорослих і 12 неповнолітніх пацієнтів. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, але пізніше в поліції назвали точну кількість жертв - п'ятеро людей загинули під колесами позашляховика, постраждали понад сорок учасників і глядачів параду.

Правоохоронцям вдалося затримати водія, який перетворив свято на трагедію.

Про те, що трапилося, висловився мер міста Шон Рейлі:

"Сьогодні наша спільнота зіткнулася з жахом і трагедією через те, що повинно було стати громадським святкуванням. Я глибоко засмучений, дізнавшись, що так багато людей вирушили на парад, але в кінцевому підсумку зіткнулися з травмами і душевним болем».

З'явилися кадри з параду, на яких видно, як червоний позашляховик мчав по дорозі після оркестру, що грав «Jingle Bells». Деяких людей, що стояли у нього на шляху, підкинуло в повітря від удару.

Незадовго до цього на кадрах можна почути автомобільний гудок, потім крики людей і поліцію, що мчить до місця події.

Користувачі Мережі обговорюють трагедію:

"Водій буквально розтоптав різдвяний парад школярів у Вісконсіні на позашляховику"

"Хлопець, який керував великим червоним позашляховиком на різдвяному параді в #Wakuesha Wisconsin, поранив і вбив кілька людей, схоже, репер-любитель, і такий же великий червоний автомобіль, який збиває людей, показаний в його кліпі Rap Music Video. На якій я планеті?"

Нагадаємо, масштабна трагедія на концерті, жертв все більше: "Нехай їхні душі упокояться, а Тревіс пізнає біль"

Як повідомляла Politeka, концерт зірки обернувся масштабною трагедією, є жертви і сотні постраждалих: кадри

Також Politeka писала, що багатоповерхівка з людьми перетворилася на руїни, кількість жертв стрімко зростає: кадри трагедії