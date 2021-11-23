З'явилася інформація про зимові канікули в школах Київщини. За попередніми даними, вони будуть, як зазвичай, продовження або скорочення не передбачається.

Так, попередньо канікули повинні початися 25 грудня і продовжаться до 9 січня 2022-го. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

За словами чиновника, те, що школи столиці кілька тижнів працювали в дистанційному режимі, ніяк не вплине на дати зимових канікул - відпочинок в учнів почнеться вчасно.

У той же час, продовження канікул також не планується. Зимовий відпочинок розпочнеться наприкінці грудня та триватиме два тижні, як і передбачалося раніше.

При цьому в деяких українських школах діти досі не вийшли на очне навчання. І виною тому не карантин, а відсутність опалення.

Так, 22 листопада, коли більшість учнів в країні повернулися за парти, в селі Банилів Чернівецької області люди перекрили дорогу, вимагаючи ремонту газопроводу Джурів – Банилів, який торік пошкодив паводок. У шести селах Банилівської ОТГ немає тепла, не працюють школи, діти змушені вчиться дистанційно, але вдома так само мерзнуть. Влада обіцяє полагодити газопровід до кінця листопада, але виникає резонне питання, чому нічого не було зроблено за рік.

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