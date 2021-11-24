Українців чекає нове підвищення тарифів на газ вже в найближчі півроку: стало відомо, на скільки можуть зрости цифри в комунальних платіжках.

Про те, як зміниться ситуація з цінами на паливо, розповів в ефірі «Діалог з країною» на телеканалі LIVE директор департаменту монетарної політики Національного банку України Володимир Лепушинський.

Він зазначив, що платити за газ більше українці будуть вже з весни 2022 року. За словами Лепушинського, існують кілька факторів, які призведуть до подорожчання газу.

В першу чергу зростання тарифів буде пов'язане з кризою, викликаною по всьому світу пандемією. Після нього економіки різних країн вже почали відновлюватися, що спричинило за собою зростання попиту на сировину, зокрема нафту, в той час як пропозиція не встигала його покривати.

Лепушинський зазначив, що в Україні на сьогоднішній день діють річні тарифи на газ, тому як мінімум до квітня тарифи змінюватися не будуть. Він додав, що до того моменту наслідки енергетичної кризи в Європі можуть пом'якшитися, тому стрибок тарифів вгору може бути не таким різким.

Однак, подорожчання все ж буде досить помітним.

«На наступний рік у нас припущення - +15%», - заявив Лепушинський.

Нагадаємо, стало відомо, хто платитиме за газ більше з 1 грудня.

Як повідомляла Politeka, українців чекають нові платіжки за газ, кубометри переведуть на кіловати.

Також Politeka писала, що платити за газ українцям доведеться по-новому, закон прийнятий.