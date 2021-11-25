У четь новорічних свят в Національному банку України випустили монету, присвячену року Тигра - нова монета увійде в обігу з 9 грудня.

Як пише Politeka.net з посиланням на сайт НБУ, монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку). В обіг новорічна монета вийде в грудні, її зможуть придбати всі бажаючі.

На монеті будуть зображені 12 тварин – символів східного календаря. Вони будуть зображені по колу, а сама монета буде стилізована під годинник. Стрілка годинника буде вказувати на тигра - символ 2022 року. На зворотному боці буде зображений тигр, оточений українськими орнаментами. Орнаменти символізуватимуть різні пори року.

Як відомо, НБУ регулярно випускає монети, приурочені до певних подій, річниць або дат народження видатних особистостей. Так, нещодавно регулятор випустив монету із зображенням маяків Херсонської області та окупованого Росією Криму.

Нагадаємо, що незабаром банки перестануть приймати валюту, в НБУ назвали умови: що зміниться з 21 листопада.

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