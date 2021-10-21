З 21 листопада заборонено зараховувати на депозити російські рублі.

Відповідну постанову «Про внесення зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» опубліковано на сайті Національного банку України. Хоча вона була ухвалена ще 8 жовтня.

Тож банківські установи вже не можуть здійснювати будь-які касові операції з приймання готівки в іноземній валюті держави-окупанта. Ці кошти не можуть зараховуватися на депозитні рахунки українців.

Згідно з постановою, банкам заборонено приймати російські рублі за депозитні рахунки населення. Проте у більшості фінустанов вже повідомили, що планують не приймати російську валюту на будь-які рахунки, в тому числі карткові та поточні. Такий крок банки пояснюють не бажанням мати проблеми з українською владою.

Щодо термінів дії даної постанови у НБУ відмічають, що вона діятиме, доки буде чинним закон “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, який був ухвалений у квітні 2014 року.

Варто зазначити, що ще у 2017 році було заборонено банківським установам було заборонено проводити валютно-обмінні та касові операції з купюрами та монетами, що були випущені Центробанком Російської Федерації, на яких зображено карти, символами, будівлі, пам’ятники архітектури та археології, що розташовані на окупованих РФ українських територіях.

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