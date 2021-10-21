З 21 листопада заборонено зараховувати на депозити російські рублі.
Відповідну постанову «Про внесення зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» опубліковано на
Тож банківські установи вже не можуть здійснювати будь-які касові операції з приймання готівки в іноземній валюті держави-окупанта. Ці кошти не можуть зараховуватися на депозитні рахунки українців.
Єдиний син Софії Ротару зірвав куш в казино і похвалився сумою: "Приємно!"
Син Меган Маркл і принца Гаррі вразив британців, подробиці: "Арчі вперше..."
Обірвалося життя іменитого актора з "Шерлока Холмса": його персонаж є культовим
Олена Кравець отримала нову роботу та похвалилася, де ще її побачать українці: "Кардинально відрізняється від зйомок..."
Фінал "Співають всі", українці висловили Могилевській все, що думають про переможця: "Немає слів..."
Згідно з постановою, банкам заборонено приймати російські рублі за депозитні рахунки населення. Проте у більшості фінустанов вже повідомили, що планують не приймати російську валюту на будь-які рахунки, в тому числі карткові та поточні. Такий крок банки пояснюють не бажанням мати проблеми з українською владою.
Щодо термінів дії даної постанови у НБУ відмічають, що вона діятиме, доки буде чинним закон “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, який був ухвалений у квітні 2014 року.
Варто зазначити, що ще у 2017 році було заборонено банківським установам було заборонено проводити валютно-обмінні та касові операції з купюрами та монетами, що були випущені Центробанком Російської Федерації, на яких зображено карти, символами, будівлі, пам’ятники архітектури та археології, що розташовані на окупованих РФ українських територіях.
Як раніше повідомляла Politeka,
Також Politeka писала про зростання пенсій в Україні, названі терміни та суми: кому додадуть більше тисячі гривень.
Нагадаємо, що З 1 вересня в Україні набули чинності низка нововведень, які торкнулися різних сфер життя