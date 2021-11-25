В четь новогодних праздников в Национальном банке Украины выпустили монету, посвященную году Тигра – новая монета войдет в обиход с 9 декабря.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на сайт НБУ, монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка). В обращение новогодняя монета выйдет в декабре, ее смогут приобрести все желающие.

На монете будут изображены 12 животных – символов восточного календаря. Они будут изображены по кругу, а сама монета будет стилизована под часы. Стрелка часов будет указывать на тигра – символ 2022 года. На обратно стороне будет изображен тигр, окруженный украинскими орнаментами. Орнаменты будут символизировать разные поры года.

Как известно, НБУ регулярно выпускает монеты, приуроченные к определенным событиям, годовщинам или датам рождения выдающихся личностей. Так, недавно регулятор выпустил монету с изображением маяков Херсонской области и оккупированного Россией Крыма.

Напомним, что совсем скоро банки перестанут принимать валюту, в НБУ назвали условия: что изменится с 21 ноября.

Как сообщала Politeka, украинка залезла в фонтан за памятными монетами, кадры.

Также Politeka писала, что в Национальном банке рассказали об очередном повышении тарифов: какими будут суммы в платежках украинцев.