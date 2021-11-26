У МОЗ прогнозують, що наприкінці грудня хвиля захворюваності на COVID-19 піде на спад.

Принаймні таку версію озвучив заступник міністра з охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Ігор Кузин в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами чиновника, ситуація щодо ковіду перед новорічними святами буде значно спокійнішою, ніж на початку листопада. Регіони, що зараз знаходяться у "червоній зоні", поступово будуть з неї виходити. І до Нового року хвиля захворюваності має покинути територію України. Тож і зимовий курортний сезон 2021/22 має відбутися без перешкод. Навіть якщо у західних регіонах буде оголошено найвищий "червоний" рівень небезпеки.

Як зазначив Ігор Кузін згідно з постановою 1236, якою регулюються карантинні обмеження, у "червоній зоні" заборонено роботу підйомників, але тільки в тому випадку, якщо ними користуються не вакциновані. На осіб, які отримали хоча б одне щеплення - ця заборона не розповсюджується.

Тож у МОЗ вже розпочали переговори з представниками зимових курортів. Адже перевіряти COVID-сертифікати чи ПЛР-тести на підйомниках буде вкрай важко. Тому представники курортів запропонували проводити певну верифікацію на в'їзді, наприклад, до готелю або ж при взятті на прокат спортивного спорядження.

"Особа, яка покаже необхідні COVID-документи або негативний ПЛР-тест отримуватиме спеціальну наліпку на одяг, на якій буде зазначено спеціальний номер. Це дозволить швидко ідентифікувати людини, якщо буде спеціальна перевірка", - зазначив Ігор Кузін.

Як запевнив головний санітарний лікар, наразі розробляється механізм, який дозволить уникнути скупчення відпочиваючих при верифікації.

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