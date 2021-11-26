В МИНЗДРАВЕ прогнозируют, что в конце декабря волна заболеваемости COVID-19 пойдет на спад.

По крайней мере такую версию озвучил заместитель министра по здравоохранению, главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, ситуация по ковиду перед новогодними праздниками будет значительно спокойнее, чем в начале ноября. Регионы, сейчас находящиеся в" красной зоне", постепенно будут из нее выходить. И до Нового года волна заболеваемости должна покинуть территорию Украины. Поэтому и зимний курортный сезон 2021/22 должно пройти без помех. Даже если в западных регионах будет объявлен самый высокий "красный" уровень опасности.

Как отметил Игорь Кузин в соответствии с постановлением 1236, которой регулируются карантинные ограничения, в "красной зоне" запрещено работу подъемников, но только в том случае, если ими пользуются не вакцинированы. На лиц, получивших хотя бы одну прививку - этот запрет не распространяется.

Поэтому в Минздраве уже начали переговоры с представителями зимних курортов. Ведь проверять COVID-сертификаты или ПЦР-тесты на подъемниках будет крайне трудно. Поэтому представители курортов предложили проводить определенную верификацию на въезде, например, в гостиницу или же при взятии на прокат спортивного снаряжения.

"Лицо, которое покажет необходимые COVID-документы или отрицательный ПЦР-тест будет получать специальную наклейку на одежду, на которой будет указан специальный номер. Это позволит быстро идентифицировать человека, если будет специальная проверка", - отметил Игорь Кузин.

Как заверил главный санитарный врач, сейчас разрабатывается механизм, который позволит избежать скопления отдыхающих при верификации.

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