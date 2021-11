Світ музики сколихнула трагічна звістка - повідомляється про смерть американського композитора, поета і автора мюзиклів Стівена Сондхайма.

Артиста не стало в п'ятницю в його будинку в Роксбері (штат Коннектикут). Про це повідомляє The Independent, посилаючись на інформацію його адвоката Річарда Паппаса.

За інформацією видання, Сондхайма не стало раптово наступного ранку після святкування Дня подяки. Бродвейському композитору був 91 рік.

"Немає слів. Всі вони були у нього. І музика. Він був незрівнянний. Він був Богом для багатьох з нас. Нам подобалися його роботи. І боже, Він був хороший. Спочивай у спокої", - зазначили колеги артиста.

Стівен Сондхайм відомий як автор бродвейських мюзиклів, в числі найбільш популярних з них - "Суїні Тодд, маніяк - цирульник з Фліт-стріт", "Вестсайдська історія", "В ліс".

У 1991 році отримав премію "Оскар" за музику і слова пісні "Sooner or Later (I Always Get My Man)" до фільму "Дік Трейсі". Мюзикл " в ліс "приніс йому три премії "Тоні".

За свою кар'єру отримав вісім цих премій, що є рекордом. На рахунку композитора також вісім премій "Греммі". У 2015 році президент США Барак Обама вручив йому Президентську медаль свободи.

