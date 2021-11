Мир музыки всколыхнула трагическая весть - сообщается о смерти американского композитора, поэта и автора мюзиклов Стивена Сондхайма.

Артиста не стало в пятницу в его доме в Роксбери (штат Коннектикут). Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на информацию его адвоката Ричарда Паппаса.

По информации издания, Сондхайма не стало внезапно на следующее утро после празднования Дня благодарения. Бродвейскому композитору был 91 год.

"Нет слов. Все они были у него. И музыка. Он был бесподобен. Он был Богом для многих из нас. Нам нравились его работы. И боже, он был хорош. Покойся с миром", - отметили коллеги артиста.

Стивен Сондхайм известен как автор бродвейских мюзиклов, в числе наиболее популярных из них — "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", "Вестсайдская история", "В лес".

В 1991 году получил премию "Оскар" за музыку и слова песни "Sooner or Later (I Always Get My Man)" к фильму "Дик Трейси". Мюзикл "В лес" принес ему три премии "Тони".

За свою карьеру получил восемь этих премий, что является рекордом. На счету композитора также восемь премий "Грэмми". В 2015 году президент США Барак Обама вручил ему Президентскую медаль свободы.

