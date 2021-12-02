Національний банк України змінює підхід до розрахунку і оприлюднення офіційного та довідкового курсу гривні до іноземних валют - детально читайте далі.

НБУ вирішив з наступного року змінити підхід до розрахунку офіційного курсу національної валюти і довідкові дані гривні до долара США за більш новою методологією, а також оприлюднити інформацію офіційного курсу гривні до іноземних валют і облікову вартість банківських металів на 30 хвилин раніше. Про це повідомляє Politeka.net з посилання на сайт НБУ.

Так, з 4 січня зміниться коригування підходів до відсікання угод з екстремальними параметрами. Планується зробити новий підхід, за яким для офіційного/довідкового курсу гривні візьмуть тільки угоди з релеватним обсягом для українського міжбанківського ринку - це від 0,1 до 5 млн доларів.

Також тепер на першому етапі відсікання з розрахунку будуть забиратися угоди, які відрізняються на 2% від медіани курсу початкового ряду угод.

Зміниться час збору даних для визначення офіційного курсу гривні до іноземних валют та іншого на 15.00, та їх оприлюднення на 15.30.

Порядок розрахунку довідкового курсу гривні до долара США перенесено на 11.30.

Такими змінами планується зменшити втрати при розрахунку курсу гривні, підвищити зручність і забезпечити безперервність розрахунку індикаторів валютного ринку.

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