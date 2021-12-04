В Україні з наступного тижня почне діяти закон про обмеження використання пластикових пакетів - що це означає для громадян.

З 10 грудня в супермаркетах, магазинах, аптеках, кафе і в сфері послуг запрацює заборона на безкоштовні пластикові пакети - вони тепер будуть продаватися. Таким чином, уряд бореться із забрудненням навколишнього середовища. Рішення було прийнято в червні 2021 року і після піврічного підготовчого періоду має вступити в силу, повідомляє прес-служба Мінприроди.

Таким чином, пакет без ручок і бічних складок обійдеться українцям в 2 гривні, за пакет з ручками, але без складок, або без ручок, але зі складками доведеться викласти 2,5 грн., а за "маєчку" з ручками і складками - 3 грн.

Виняток зроблено для надтонких пакетів для упаковки свіжої риби, м'яса, м'ясопродуктів, сипучих продуктів і льоду.

За використання покупцями пластикових пакетів безкоштовно магазини штрафуватимуть від 1 700 до 3 400 грн.

Наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва одноразової пластикової продукції.

Українці бурхливо коментують у Мережі нововведення:

"А 1 мільярд дерев вже посадили?"

"Який бізнесмен буде за свій рахунок роздавати пакети? Всі пакети, що висять в супермаркетах платні. Все включено у вартість товару, які в них кладуть люди"

"так вони тільки останні років 10 безкоштовні, ті найтонші для сипучих. А на початку вони були платними, коли купував у продавця на вагу. Тому люди ходили зі своїми. Тільки зараз це вибір фопа як з ними бути"

"Наберу брудної картоплі в руки, не буду зважувати... пройду відразу до каси і вивалю касиру... нехай побігає"

"Це пряме порушення "Прав споживача". Відповідно до закону, товар повинен бути упакований в пластиковий пакет і він входить в ціну товару. А те, що прийняв Кабмін є ст. 190 КК "шахрайство", до 2х років з конфіскацією".

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