В Україні в 2022 році буде 116 офіційних вихідних днів. 11 з них - традиційні неробочі, передбачені календарем державних свят України.
Politeka.net розповість скільки вихідних чекає українців у новому 2022 році.
Робота на території держави (за винятком підприємств, переривання діяльності яких неможливе через певні причини) не здійснюється у зв'язку зі святкуванням десяти свят.
Найбільше вихідних у січні. Перший офіційний новорічний вихідний чекає нас на Різдво, 25 грудня, яке припадає у 2021 році на суботу. Тому вихідний переноситься на понеділок, 27 грудня.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
Джолі нагадали, якою красунею вона була раніше: "Молодість вже вичерпалася"
19-річна наречена "Холостяка" Макацарії заблищала в святковому образі: "Ліза, яка ти красива!"
Для трьох знаків Зодіаку грудень може обернутися проблемами зі здоров'ям: кому треба особливо берегтися
Раптово обірвалося життя відомого російського актора: розкрита причина трагедії
1 січня 2022 року також припадає на суботу. Саме тому українці отримають цілі новорічні вихідні - 1, 2 і 3 січня. Так що можна вже планувати новорічну відпустку. Нас також чекає святковий уїк-енд - 7, 8 і 9 січня 2022 року.
При цьому робочий день у понеділок 7 березня, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1004-р від 26 серпня 2021 року, перенесений на суботу 12 березня, а робочий день у понеділок 27 червня – на суботу 2 липня.
Нагадаємо, що грудень проявить характер у Києві: коли столицю накриють сніг і морози.
Як повідомляла Politeka, антициклон UTA несе в Україну сильний мороз: коли похолодає до -10.
Також Politeka писала, що снігопади накриють Україну: де найшвидше настане зима.