В Украине в 2022 году будет 116 официальных выходных дней. 11 из них – традиционные нерабочие, предусмотрены календарем государственных праздников.

Politeka.net расскажет сколько выходных ждет украинцев в новом 2022 году.

Работа на территории государства (за исключением предприятий, прерывание деятельности которых невозможно из-за определенных причин) не осуществляется в связи с празднованием десяти праздников.

Больше всего выходных в январе. Первый официальный новогодний выходной ждет нас на Рождество, 25 декабря, которое приходится в 2021 году на субботу. Потому выходной переносится на понедельник, 27 декабря.

1 января 2022 года также приходится на субботу. Именно поэтому украинцы получат целые новогодние выходные – 1, 2 и 3 января. Так что можно уже планировать новогодний отпуск. Нас также ждет праздничный уик-энд — 7, 8 и 9 января 2022 года.

При этом рабочий день в понедельник 7 марта, согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 1004-р от 26 августа 2021 года, перенесен на субботу 12 марта, а рабочий день в понедельник 27 июня – на субботу 2 июля.

Напомним, что декабрь проявит характер в Киеве: когда столицу накроют снег и морозы.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

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