Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как получить обещанную 1000 гривен вакцинированным украинским гражданам, и до какого числа нужно успеть.

Полностью вакцинированные от коронавируса украинцы могут получить 1000 гривен, подав заявку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.

Первый этап выплат стартует с 19 декабря в приложении "Дія", а на следующей неделе заработает beta-услуга для оформления виртуальных карт. Именно на последние будут переводиться деньги от государства.

По словам Шмыгаля, оформление карты будет бесплатным, а потратить 1000 гривен рекомендуется в категориях бизнеса, которые наиболее пострадали от карантина: креативная, транспортная и спортивная сферы.

Для того, чтобы средства поступили в первом этапе нужно подать заявку в "Дії" с 19 по 29 декабря, и уже в этом году деньги переведут.

Глава правительства отметил, что 9 декабря Кабмин утверди порядок предоставления выплат вакцинированным от коронавируса украинцам.

Примечательно, что выплаты не будут облагаться налогами, а потратить их нужно будет в течение четырех месяцев, иначе их вернут государству.

Сумму можно будет потратить на покупку книг, посещение спортзала, бассейна, театра или кинотеатра, а также на путешествие внутри Украины (авиа или ж/д билеты).

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