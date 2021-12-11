На які гроші можна розраховувати

Прожитковий мінімум, який підвищений в Україні з 1 грудня, став відправною точкою для збільшення виплат багатьом групам пенсіонерів в наступному році.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. У 2022 році з черговим підвищенням прожиткового мінімуму мінімальні пенсії зростуть.

Пенсія чорнобільців

З 1 січня додаткова пенсійна виплата за шкоду для здоров'я, яку отримала людина в результаті аварії на ЧАЕС, буде виплачена в повному обсязі незалежно від зарплати, пенсії або іншого джерела доходу. Мінімальний розмір пенсій буде не нижче:

6000 грн - для 1 групи інвалідності;

4800 грн - для 2 групи інвалідності;

3700 грн - для 3 групи та дітей з інвалідністю.

Індексація пенсій з березня 2022 року

Відбудеться традиційна індексація пенсій. Також у березні пенсіонери від 80 років і старше отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 гривень, а пенсіонери віком 75-80 років – 400 гривень.

Перерахунок мінімальних пенсій у липні та грудні



Наступне підвищення пенсійних виплат буде регламентовано підвищенням прожиткового мінімуму. У липні пенсія збільшиться з 1934 до 2027 грн, а в грудні – до 2093 грн. Максимальна пенсія відповідно збільшиться до 19 340 в липні і до 20 770 грн в грудні.

Також планується здійснення перерахунку виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати, з урахуванням стажу та заробітної плати.

Нагадаємо, підвищення пенсій з 1 грудня під загрозою.

Як повідомляла Politeka, пенсії та інші соцвиплати планують скоротити, - журналістка Катерина Котенкова.

Також Politeka писала, що дві категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до кінця року.