Прожитковий мінімум, який підвищений в Україні з 1 грудня, став відправною точкою для збільшення виплат багатьом групам пенсіонерів в наступному році.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. У 2022 році з черговим підвищенням прожиткового мінімуму мінімальні пенсії зростуть.
Пенсія чорнобільців
З 1 січня додаткова пенсійна виплата за шкоду для здоров'я, яку отримала людина в результаті аварії на ЧАЕС, буде виплачена в повному обсязі незалежно від зарплати, пенсії або іншого джерела доходу. Мінімальний розмір пенсій буде не нижче:
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- 6000 грн - для 1 групи інвалідності;
- 4800 грн - для 2 групи інвалідності;
- 3700 грн - для 3 групи та дітей з інвалідністю.
Індексація пенсій з березня 2022 року
Відбудеться традиційна індексація пенсій. Також у березні пенсіонери від 80 років і старше отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 гривень, а пенсіонери віком 75-80 років – 400 гривень.
Перерахунок мінімальних пенсій у липні та грудні
Наступне підвищення пенсійних виплат буде регламентовано підвищенням прожиткового мінімуму. У липні пенсія збільшиться з 1934 до 2027 грн, а в грудні – до 2093 грн. Максимальна пенсія відповідно збільшиться до 19 340 в липні і до 20 770 грн в грудні.
Також планується здійснення перерахунку виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати, з урахуванням стажу та заробітної плати.
Нагадаємо, підвищення пенсій з 1 грудня під загрозою.
Як повідомляла Politeka, пенсії та інші соцвиплати планують скоротити, - журналістка Катерина Котенкова.
Також Politeka писала, що дві категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати до кінця року.