Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на данный момент не может обеспечить финансирование для повышения пенсий украинцев, запланированного на 1 декабря.

Об этом стало известно из проекта постановления Кабмина, составленного представителями ПФУ и опубликованного для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Так, представители Фонда обратились к Кабмину с просьбой увеличить бюджет ПФУ на 4,34 миллиарда гривен. Таким образом, общий бюджет фонда должен составить 521,19 миллиарда гривен. В постановлении предлагается увеличить объем собственных доходов ПФУ на 3,81 миллиарда гривен, а финансирование из госбюджета – на 0,53 миллиарда гривен.

В ПФУ пояснили, что в данный момент у Фонда не хватает 0,9 миллиарда гривен для того, чтобы обеспечить повышение минимальной пенсии, запланированное на 1 декабря. По плану, размер пенсий в этот раз должен вырасти с 2400 до 2600 гривен.

В Фонде отметили, что нехватка средств связана с увеличением расходов на выплаты по перерасчетам спецпенсий.

Добавим, что до конца этого года по плану пенсии должны вырасти у двух групп пенсионеров: людей с маленьким страховым стажем, получающих минимальные выплаты, а также минимальные пенсии для пенсионеров от 65 лет, у которых страховой стаж более 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин.

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