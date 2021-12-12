Дощі та мокрий сніг атакують центральні та західні регіони України, давши решті областей перепочити від опадів – погода різко зіпсується, зіпсувавши українцям настрій.

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на вихідні. У неділю, 12 грудня, західні області знову будуть атаковані сильним дощами, які місцями перейдуть у мокрий сніг. Температура опуститься до 1..-1 градусів. Такий же температурний режим буде вночі.

У центральних регіонах буде трохи тепліше, але дощі зіпсують ситуацію. Температура коливатиметься в районі 4-6 градусів. Торкнуться дощі також південних регіонів, де буде трохи тепліше, ніж у Центрі. У неділю температура на Півдні підніметься до 7-11 градусів.

Східні регіони в неділю відпочиватимуть від дощів. Втім, буде досить холодно - температура опуститься до 1-3 градусів. Вночі на крайньому Сході похолодає до -2..-4 градусів.

Відзначимо, що в понеділок в Україні очікуються снігопади, а погода продовжить псуватися практично у всіх регіонах.

Взимку в Україні буде дуже нестабільна погода з температурними гойдалками та всілякими погодними неприємностями у вигляді ожеледиці, снігових бур та затяжних дощів.

Нагадаємо, що в Україну повернеться потепління, а дощі ненадовго відступлять: де чекати до +14 градусів.

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