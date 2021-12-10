Погода в Украине обрадует неожиданным потеплением в половине областей, в то время как вторую часть страны засыплет мокрым снегом и добьет заморозками.

Как пишет Politeka.net, в пятницу, 10 декабря, погода окончательно слетит с катушек. В восточных и южных регионах сильно потеплеет, а в западных областях ожидается мокрый снег.

На Юге в пятницу будет сухая погода, а температура поднимется до 12-14 градусов. Ночью – опустится 4-6 градусов. На Востоке будет немного прохладнее, но также комфортно. Днем ожидается 5-8 градусов. Такой же температурный режим 10 декабря будет в центральных регионах.

А вот Западная Украина в пятницу будет страдать от непогоды. Во всех западных регионах ожидается мокрый снег и похолодание. Днем температура там опустится до 0-4 градусов, а ночью похолодает до -1..-3 градусов.

Отметим, что уже в субботу дожди плавно переместятся в центральные регионы, но температура останется прежней. Правда, уже в воскресенье столбики термометра снова поползут вниз во всех областях.

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