Погода готовит новые сюрпризы для украинцев, обещая гололедицу и туман уже на этих выходных.

Как пишет Politeka.net, 11 декабря в Украине будет ночью от -1 в западных областях, до +11 в южных областях. Переменная облачность будет практически по всем областям кроме центральных, где будут дожди на протяжении дня и ночи. Теплее всего днем будет в Одессе, Херсоне, Крыму и Николаеве, где температура будет от 10 до 13 градусов. В то время как в западных областях ожидается только 2-4 градуса тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр у себя на официальном сайте.

Также известно, что во Львоской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черновецкой, Ивано-Франковской и Закарпатских областях обьявлено предупреждение о гололедице и тумане.

А в Киеве и Киевской области обещают 11 декабря от 4 до 8 градусов тепла, а днем от 5 до 9. Днем и ночью есть высокая вероятность дождя как в столице, так и области.

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