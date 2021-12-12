Дожди и мокрый снег атакуют центральные и западные регионы Украины, дав остальным областям передохнуть от осадков – погода резко испортится, подпортив украинцам настроение.

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на выходные. В воскресенье, 12 декабря, западные области снова будут атакованы сильным дождями, которые местами перейдут в мокрый снег. Температура опустится до 1..-1 градусов. Такой же температурный режим будет ночью.

В центральных регионах будет немного теплее, но дожди испортят ситуацию. Температура будет колебаться в районе 4-6 градусов. Затронут дожди также южные регионы, где будет немного теплее, чем в Центре. В воскресенье температура на Юге поднимется до 7-11 градусов.

Восточные регионы в воскресенье будут отдыхать от дождей. Впрочем, будет достаточно холодно – температура опустится до 1-3 градусов. Ночью на крайнем Востоке похолодает до -2..-4 градусов.

Отметим, что в понедельник в Украине ожидаются снегопады, а погода продолжит портиться практически во всех регионах.

Зимой в Украине будет очень нестабильная погода с температурными качелями и всяческими погодными неприятностями в виде гололедицы, снежных бурь и затяжных дождей.

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