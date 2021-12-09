По прогнозам синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, на Юге Украины ожидается резкое потепление, воздух прогреется до 14 °C.

Как пишет Politeka.net, завтра, 10 декабря, на Юге Украины синоптики прогнозируют резкое потепление. По данным Украинского гидрометеорологического центра, теплее всего будет на Крымском полуострове: температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 5°C, а днем ртутный столбик может подняться до 14°C. На Юге Украины, в частности в Одессе, Николаеве и Херсоне, температура воздуха ночью не опустится ниже 5°C, а днем будет колебаться от 11 до 13°C.

Осадков не ожидается.

В центре и на Востоке также без осадков, температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 5°C, а днем - от 6 до 8°C. На Севере прогнозируют заморозки до -1°C ночью и 8°C днем.

Холоднее всего будет на западе Украины, где ртутный столбик ночью может опуститься до -3°C, а днем воздух прогреется лишь до 3°C. Заметим, что сегодня, 9 декабря, температура ночью опустилась до -10 °C в западных областях.

Напомним, что несколько дней в Киеве шел мокрый снег с дождем, температура воздуха ночью опускалась до -3°C.

По прогнозам синоптиков, Новый год киевляне могут встретить со снегом. Так, температура воздуха днем ​​опустится до -3°C, а ночью до -5°C. Утром возможен снег. В начале января 2022 синоптики прогнозируют мороз и снег.

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