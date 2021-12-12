В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, о том, какую погоду ждать завтра 13 декабря - в некоторых областях ожидаются дожди и мокрый снег.

В понедельник, 13 декабря Украину накроют морозы, дожди и снега. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Украинского Гидрометцентра.

Так, в западных областях ожидается мокрый снег с температурой от -5 ночью до 0 градусов днем. Ветер сильный - от 7 до 12 м/с.

В центре - от +2 до +4, мокрый снег, ветер - от 7 до 12 м/с. В частности, в Киеве погода - днем и ночью от 0 до +4, мокрый снег, ветер юго-восточный от 7 до 12 м/с.

На юге Украины ожидаются дожди, с температурой от +3 до +13, В Херсонской, Запорожской области, в Крыму - без осадков.

На востоке также не прогнозируется осадков, температура будет - от 1 до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный от 7 до 12 м/с, без существенных осадков.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Украине не будет существенных осадков, разве что временами туман, противная серая облачность вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря.

В такую погоду жителям Прикарпатья рекомендуется провести время дома.

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