"ПриватБанк" та "Одащбанк" дали українцям покрокову інструкцію, як отримати тисячу гривень за вакцинацію, яку можна витратити лише на певні види послуг.

Як пише Politeka.net, пресслужби державних банків України "ПриватБанку" та "Ощадбанку" повідомили про те, що з 15 грудня можна оформити віртуальну картку в межах програми "єПідтримка" для отримання тисячі гривень за повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Так, у "ПриватБанку" дали українцям покрокову інструкцію. Відкрити картку можна у мобільному додатку "Приват24", виконавши прості дії. Необхідно оновити додаток, відкрити вкладку "Гаманець" та у меню "Додати" вибрати картку "єПідтримка".

Після подачі заявки потрібно відправити свої дані у "Дію". Для отримання коштів з 19 грудня треба зайти у "Дію", подати заявку на отримання 1000 грн, вибрати номер картки та надати згоду на обробку персональних даних.

Для отримання коштів через "Ощадбанк" необхідно оформити картку через додаток "Ощад 24/7". Для цього потрібно:

в головному меню Ощад 24/7 вгорі праворуч натиснути "+" та обрати "Замовити картку" – "єПідтримка";

з 19 грудня в застосунку "Дія" у розділі "Послуги" оформити заявку на отримання обіцяної тисячі.

Зауважити, що відкрити картку для отримання коштів за вакцинацію в державних банках можна безкоштовно. Однак варто пам’ятати, що термін її дії обмежений: 4 місяці з дня зарахування державної допомоги.

Витратити кошти можна як онлайн, так і офлайн, але виключно в безготівковій формі лише на певні види послуг, як-от: подорожі Україною, внутрішні авіа та залізничні перевезення, спортивну індустрію (спортзали, фітнес-клуби), культурно-розважальну сферу (кінотеатри, театри, музеї, концертні та виставкові зали), купівлю книг тощо.

Зауважимо, що сфера послуг, де можна витратити "ковідні кошти" розширюється. Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані пенсіонери зможуть витратити тисячу гривень в аптеці. Нагадаємо, що в уряді виділили 8 мільярдів гривень на цей проєкт.

Нагадаємо, що з початку кампанії в Україні було проведено 27 004 683 щеплення. Дві дози вакцини вже отримало 12 735 628 громадян. За останню добу захворіло 9590 українців.

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