Після бою між Василем Ломаченком і Річардом коммі було прийнято рішення про заборону українцю виходити на ринг.

Як пише Politeka.net, відповідне рішення прийняла Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк.

Комісія вирішила відсторонити українця на невизначений термін.

Причина такого рішення поки не повідомляється.

Варто відзначити, що і по Коммі прийнято таке ж рішення.

Нагадаємо, бій українця Василя Ломаченка і Річарда коммі відбувся в ніч з 11 на 12 грудня в Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден".

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів і завоював титул WBO Inter-Continental.

У сьомому раунді 33-річний українець провів атаку і відправив суперника в нокдаун. Коммі піднявся на ноги і примудрився вистояти до кінця раунду.

За підсумками дванадцяти раундів всі судді віддали перемогу Василю Ломаченку: 117-110, 119-108, 119-108.

Після перемоги Ломаченко став святкувати перемогу з прапором Аккермана (Білгорода-Дністровського), а не України.

У мережі розгорівся скандал:" Навіщо країні такі спортсмени якщо вони не поважають головний символ країни...її прапор..значить не вважає себе українцем....за що тоді повинні поважати його як людину..боксер...українці", " прапор українського міста є українським.Якщо у псевдопатріотів з цим проблема, то навряд чи це турбує Василя"," А те, що жоден український телеканал не транслювався його бої це-нічого страшного?", " Раніше йому на батьківщині бажали програшу і обзивали всіляко а зараз чогось запитують", - писали українці в мережі.

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