Тарифи на воду в Україні стали вищими - зростання цін пов'язане зі збільшенням витрат на електроенергію, зарплати, ремонти - яка вартість тепер, читайте далі.

З 1 січня 45 українських водоканалів підвищили тарифи на воду, в деяких випадках ціни зросли до п'яти гривень. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на рішення Нацкомісії у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підвищення пов'язане зі збільшенням витрат водоканалів на зарплати, електроенергію та ремонти.

Зокрема, ціни стали вищими в "Полтававодоканалі (було 32,604 грн/куб., стало: 33,768 грн/куб), "Дніпро-Кіровоград" (було 44,496 грн/куб, а тепер 45,972 грн/куб), "Дніпроводоканал"(було 25,284 грн/куб. - 31,356 грн/куб), "Тернопільводоканал" (30,024 грн/куб - 36,696 грн/куб), "Київводоканал" (25,38 грн/куб - стало: 30,384 грн/куб).

Також з першого січня в Україні підвищаться тарифи на газ, а точніше за його розподіл (доставку) - в середньому на 4,1%. Крім того, на думку експертів, вартість газу може зрости на 20%.

Підвищення ціни на блакитне паливо слід очікувати і в 2023-2024 роках.

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