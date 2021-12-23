Соответствующее решение 22 декабря приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ). Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Повышение затронет 45 предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотвод.
Централизованное водоснабжение подорожает на 2,82 грн - тариф составит 16,164 грн за куб. м с НДС. А водоотвод подорожает на 2,184 грн - тариф будет 14,22 грн. В целом подорожание составит 5 грн.
Среди причин повышения тарифов назвали увеличение затрат на электроэнергию; увеличение расходов на теплоэнергию; увеличением расходов на природный газ; увеличением расходов на налоги и сборы в связи с подписанием президентом закона о внесении изменений в налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.
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Таким образом, расходы среднестатистической семьи из трех человек, потребляющей в среднем 6,5 куб. м холодной воды, поднимутся на 32,5 грн.
Напомним, в Минэкономики рассказали, что будет влиять на тарифы на коммуналку в стране.
Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку будут расти волнами, подробности.
Также Politeka писала, что цены на газ и отопление взлетят в 2022 году, появился прогноз.